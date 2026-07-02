Rodríguez asegura que el gobierno se desplegó »desde el primer momento» para atender afectados por terremotos

CARACAS.-La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, destacó que el Estado venezolano se activó en su conjunto para atender la emergencia causada por los terremotos del pasado 24 de junio que no dudó en calificar como »una gran catástrofe nacional».

Aseguró que el gobierno »sí estuvo desplegado desde un primer momento» para atender la tragedia que al día de hoy deja un saldo de 2.595 fallecidos y 12.400 heridos, según reveló Rodríguez en una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales en el Palacio de Miraflores.

Informó que no se ha cerrado la fase de búsqueda y rescate, »nosotros seguimos en ese proceso, no vamos a descansar (…) Todavía podemos salvar vidas».

»No hay forma de que un ser humano que hay sufrido una pérdida humana no sienta dolor en este momento, quiero acompañar y trabajar sin descanso, cuidar vidas, y atender a los sobrevivientes como los vamos a atender a pesar de las dificultades».

Hizo un llamado a la unidad nacional, »aquí no hay espacio para la politiquería».

Ayuda internacional

Rodríguez agradeció el apoyo recibido por 147 países que enviaron rescatistas para salvar vidas tras los dos potentes terremotos.



Contó que recibió llamadas de 72 jefes de estado y de gobierno a quienes solicitó el envío de rescatistas especializados para salvar vidas y dijo que los primeros en llegar fueron de República Dominicana, Estados Unidos, México, El Salvador. »147 países se han solidarizado con nuestro pueblo, lo agradezco a nombre de Venezuela».

Desglosó la ayuda en 34 naciones de América, 43 de Asia, 19 de África, 46 de Europa, 3 de Oceanía y 31 organismos internacionales.

»Hemos aceptado toda la ayuda internacional sin límites, la apertura internacional no se ha condicionado de ningún tipo», enfatizó.

Afirmó que producto de los dos terremotos colapsaron 189 edificios en el país y lamentó las muertes ocurridas.

Relató que »casi todos los directores de la gobernación de la Guaira fallecieron, funcionarios de la alcaldía fallecieron», así como efectivos militares.

Anunció la llegada al país de un grupo especializado de Israel que iniciará el protocolo de como comenzar un proceso de recuperación de infraestructura que no colapsó y un equipo para determinar si hay personas con vida o cadáveres antes de iniciar la remoción de escombros.

Nadie va a fosa común

Afirmó que el gobierno seguirá acompañando a los afectados, »aquí estamos, buscando como atender a las víctimas, como acompañar en el duelo».

Aseguró que los fallecidos han tenido un expediente que les permita su reconocimiento. »Nadie va a fosa común».

Informó que inició gestiones para disponer de un fondo de 200 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para recuperar la infraestructura.

Dijo que hoy hay más de 19 mil funcionarios civiles y militares en La Guaira. Se instalaron 46 »campamentos transitorios» para atender a más de 11 mil personas que perdieron su vivienda.

Unión Radio