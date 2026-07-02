Ascienden a 9 los fallecidos en Aragua por los terremotos

CARACAS.- La cifra de fallecidos en el estado Aragua ascendió a nueve tras un nuevo cuerpo hallado bajo los escombros de un edificio colapsado en Bosque Lindo, en la ciudad de Turmero, tras los fuertes terremotos que azotaron el país el pasado 24 de junio.

La gobernadora de la entidad, Joana Sánchez, confirmó el balance desde el Cementerio Metropolitano y aseguró que se mantienen con las labores de búsqueda y rescate en el sitio, a fin de conseguir alguna persona atrapada por la estructura.

«Lastimosamente de un desenlace que no queríamos anunciar, que son muertes (…) permanecemos en las labores de búsqueda y rescate, no hemos parado», detalló la mandataria.

Según el último balance oficial, se contabilizan más de 2 mil fallecidos por el doblete sísmico en todo el país, con la mayor afectación en el estado La Guaira.

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