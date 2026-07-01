Min-Transporte reportó afectaciones en siete entidades por el doblete sísmico

CARACAS.- La ministra para el Transporte, Jacqueline Faría, ofreció un balance sobre los estudios de su despacho con respecto a las afectaciones de los sismos del 24 de junio e indicó que el balance muestra siete entidades del país con algún tipo de daño.

Detalló que los estados en los que se registraron daños son siete y que, en orden decreciente de la magnitud de los mismos, son, La Guaira, Caracas, Miranda, Falcón, Aragua, Carabobo y Yaracuy.

«Tenemos varias vialidades, una de ellas en la autopista Caracas-La Guaira, con sus respectivos tres viaductos y sus túneles. Toda la autopista ha sido inspeccionada y presenta condiciones de seguridad; sin embargo, dado que tiene unas obras estructurales gigantescas, estas están siendo monitoreadas; se les colocó testigos y se miden diariamente para evaluar si hay algún movimiento. Hoy, casi a punto de cumplirse siete días no ha habido ningún movimiento en lo que son los viaductos», informó sobre el estado La Guaira.

Añadió que se ha enviado personal a inspeccionar los túneles para evaluar el goteo que existe y la pérdida de material en algunos sitios y hasta ahora no hay evidencia de problemas en los mismos.

Además, de la carretera Caracas-La Guaira precisó que con los terremotos se generaron muchos derrumbes y está por finalizar la recolección de los materiales.

En cuanto a la carretera hacia Puerto Maya, dijo que está siendo inspeccionada para colocar un retroexcavadora; y que se están atacando cuatro fallas de borde en la carretera Chuspa-Chirimena para habilitarla también como vía al estado Miranda para vehículos livianos.

Sobre los puentes afectados en esa entidad, refirió que uno de los tres puentes sobre el río San Julián, en Caraballeda fue deshablitado; mientras que los puentes Caraballeda 2 y La Lucha tienen restricción parcial mientras se hacen mejoras.

De Caracas señaló que el impacto se reflejó en la autopista Valle-Coche por lo que se está haciendo un reforzamiento de las columnas para garantizar la estabilidad.

Agregó que el metro de Caracas está en servicio, pero el metrocable no, ya que es un transporte aéreo que debe ser evaluado en cada una de las estaciones.

También comentó sobre los túneles de El Cementerio y el Valle donde ha aumentado la fuga de agua, por lo que se tomaron muestras para identificar si es potable o servida para buscar la tubería rota.

Unión Radio