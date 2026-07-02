Uruguay confirma envío este sábado de 15 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela

MONTEVIDEO.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay Mario Lubetkin confirmó este jueves que el próximo sábado partirá un avión Hércules con 15 toneladas de productos de ayuda humanitaria a Venezuela.

En este primer vuelo, Uruguay enviará insumos médicos, material esterilizante y de higiene, leche en polvo y suplementos alimenticios, productos dispuestos por el Estado uruguayo y por la sociedad civil que se movilizó en los últimos días.

El ministro uruguayo habló sobre esto con su par venezolano, Yván Gil, quien agradeció «el gesto» del Gobierno y el pueblo uruguayo, según informó la Cancillería.

Venezuela ya ha recibido 707.063 toneladas de ayuda humanitaria, según informó el Gobierno, desde que ocurrieron los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron al menos 2.295 muertos y 11.267 heridos.

En Uruguay se formaron centros de acopio de donativos, como es el caso de la Embajada de Venezuela, en donde se recibieron más de 60 toneladas en productos para enviar al país caribeño.

El miércoles, el canciller de Uruguay reconoció el despliegue de «un nivel de solidaridad maravillosa de la ciudadanía uruguaya» y aclaró que este sería un «primer vuelo» en el que se priorizarían las necesidades más urgentes.

«Ese primer avión es el que va a llevar las primeras contribuciones de Uruguay todo hacia Venezuela y esperemos también que existan las imágenes para que el ciudadano uruguayo que donó pueda ver con sus propios ojos que esto llegó a destino, como tiene que ser», concluyó.

EFE