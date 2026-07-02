Gobierno aplica protocolo de evaluación estructural en hospitales para garantizar seguridad

CARACAS, 2 de julio de 2026. – La vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Isabel Iturria, informó sobre el despliegue técnico de inspección y evaluación de daños que se ejecuta en los centros de salud en los estados afectados, tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio.



Iturria explicó que se ha implementado un sistema de evaluación de infraestructura bajo estándares de seguridad rigurosos. Este protocolo determina la operatividad de los centros asistenciales para prevenir riesgos ante posibles réplicas o eventos sísmicos adicionales; y al mismo tiempo, activar rutas inmediatas alternas de atención para los pacientes, en el caso de afectación de edificaciones hospitalarias.

Clasificación «Rojo»: Hospitales como el Rísquez y el Hospital de Coche han sido inhabilitados temporalmente tras las evaluaciones de infraestructura. La recomendación técnica es el cese de toda actividad asistencial en estas edificaciones para proteger la vida de pacientes y trabajadores. El personal de ambos centros será reubicado temporalmente en otros establecimientos, hasta su rehabilitación.

Clasificación «Verde» con medidas especiales: Hospitales como la Maternidad Concepción Palacios y el Hospital J.M. de los Ríos presentan condiciones estables en estructura de vigas y columnas (sin riesgo de colapso), pero han sufrido daños menores en mampostería, frisos y cielos rasos. En estos casos, se mantiene una modalidad de funcionamiento especial que garantiza la seguridad, con restricción de ingresos de pacientes y traslado de hospitalizados a otros hospitales, mientras se ejecutan labores de rehabilitación rápida de frisos y cielorrasos.

Reubicación segura y continuidad de la atención

Para asegurar la continuidad del servicio durante la fase de reparaciones, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, en conjunto con la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas, ha activado rutas de referencia efectivas:

Los pacientes del J.M. de los Ríos han sido trasladados al Hospital Cardiológico Infantil, donde el personal médico y de enfermería continúa brindando atención en condiciones óptimas y seguras.

Por su parte, Las pacientes de la Maternidad Concepción Palacios están siendo referidas al Hospital Universitario de Caracas, al Materno Infantil de Caricuao y al Materno Infantil del Valle, garantizando la atención inmediata sin interrupciones.

Compromiso con la infraestructura de salud

La Vicepresidenta Iturria estimó que, gracias a la celeridad de las cuadrillas de trabajo, las áreas de hospitalización de los centros afectados podrían recuperar su operatividad plena en un lapso estimado de dos semanas.

«Nuestra prioridad es garantizar que cada espacio asistencial sea un lugar seguro. No estamos escatimando esfuerzos en la evaluación técnica de cada pared, viga y columna de nuestros hospitales; la seguridad de nuestros pacientes y del equipo de salud es innegociable», enfatizó la Dra. Iturria.

Las rutas de referencia establecidas por las autoridades de salud, funcionan plenamente, reafirmando que, la mayoría de los centros hospitalarios del país operan actualmente con niveles de ocupación inferiores al 75%, manteniendo su capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

Con unión, solidaridad y claro seguimiento de los lineamentos del Estado Mayor para la respuesta frente a los efectos causados por los sismos de 7,2 y 7,5 del 24 de junio de 2026, con el liderazgo firme de la Presidenta encargada, Dra. Delcy Rodríguez, y junto al poder popular seguiremos avanzando, juntas y juntos, en la seguridad y protección de la población.

Nota de prensa