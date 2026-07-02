Gobernador de La Guaira confirma muerte de 16 niños por colapso de un hospital

CARACAS.- El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, afirmó que el personal de salud de la entidad ha atendido a 6.000 personas que resultaron heridas a consecuencia de los sismos registrados el 24 de junio.

Aseguró que en la región funcionaron seis hospitales, una clínica popular, tres ambulancias, seis CDI y dos clínicas privadas con una fuerza laboral de 672 trabajadores de la salud.

«Es importante destacar que la tasa de recuperación de los paciente que han estado hospitalizados supera el 90%; es decir, que de 2.679 que tuvieron que ameritar algún tipo de hospitalizaicón, hoy solo tenemos 54», destacó el mandatario regional.

Informó que lamentablemente ocurrió un colapso en el Hospital Niños y Niñas del Mar, donde fallecieron 16 pacientes y se lograron recuperar a 35 que fueron enviados al hospital del municpio Zamora.

Unión Radio