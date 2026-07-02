Justicia de EEUU presenta cargos contra ocho migrantes y los vincula con el Tren de Aragua

AUSTIN-TEXAS.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este jueves a ocho migrantes de pertenecer a la banda transnacional Tren de Aragua y participar en asesinatos, secuestros y otros delitos violentos en Texas e Illinois.

Cinco de los procesados fueron imputados en el Distrito Norte de Texas por conspiración de crimen organizado, secuestro y asesinato, mientras que los otros tres están acusados en Chicago de secuestrar y matar a tiros a un hombre en mayo pasado.

Todos los acusados son ciudadanos venezolanos que, según el Gobierno, ingresaron irregularmente a Estados Unidos entre diciembre de 2021 y abril de 2024.

De ser declarados culpables, podrían enfrentar cadena perpetua y cinco de ellos incluso la pena de muerte.

La acusación presentada en Texas, donde se concentra la mayoría de los procesados, ofrece pocos detalles sobre los hechos concretos y no expone las pruebas en las que se sustentan los cargos.

El documento sostiene que los acusados secuestraron a tres personas el 24 de agosto de 2024 y que Héctor García Zúñiga, Carlos Zambrano Bolívar y Jhonny Martínez Serrano participaron en el asesinato de una de ellas, pero no identifica a las víctimas ni precisa las acciones atribuidas a cada procesado.

EFE