Protección Civil-Falcón envió un grupo de funcionarios a La Guaira para sumarse a las labores de rescate

CARACAS.- Protección Civil del estado Falcón envió un grupo de funcionarios a La Guaira que servirán de relevo para agregarse a las actividades de rescate tras el doblete sísmico.

El grupo conformado por 24 efectivos que partió desde la ciudad de Coro arribó este jueves al Litoral Central y se suma a las actividades de rescate.

Yoe Cobos, director de PC-Falcón, detalla los funcionarios que se sumaron a las labores de rescate.

«El estado Falcón envió por instrucciones del gobernador de la entidad, una comisión de 24 oficiales especializados a La Guaira para seguir atendiendo la situación de emergencia (…) los cuales se trasladaron en unidades de Protección Civil y equipamiento especializado», apuntó.

Unión Radio