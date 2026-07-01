Criollitos de Venezuela realiza campaña para atender a los niños afectados por los terremotos en La Guaira

CARACAS.- Después de una semana de los catastróficos terremotos que azotaron el país y que han dejado a la fecha cerca de 2 mil muertos y más de 5 mil heridos, la organización Criollitos de Venezuela lleva a cabo una campaña de recolección para atender a los niños y demás ciudadanos afectados y víctimas en el estado La Guaira.

Juan Marcano, consultor jurídico de Criollitos de Venezuela, destacó que coordinan con la directiva regional del Litoral Central para atender necesidades específicas de las familias afectadas e invitó a la población a sumarse en la iniciativa.

«Estamos aquí, de la mano de Dios primeramente tratando de apoyar con lo poco que podemos y con lo que nos han colaborado bajamos a La Guaira a llevarle suministros a estos niños (…) Desde Caracas se organizan todas las cajas con las necesidades que tiene cada familia y ya van destinadas», puntualizó Marcano.

Una luz de esperanza tras una tormenta

Por su parte, Jhorny Sojo, presidente de Criollitos de La Guaira, relató cómo vivió las primeras horas durante el doblete sísmico en La Guaira, una situación agobiante y cuyo alcance desconocía hasta que llegó a Caracas.

Durante una entrevista en A Tiempo, de Unión Radio , Sojo contó como logró encontrarse con uno de los niños afectados y cuyas palabras lo conmovieron al enterarse de que había perdido a su familia y su casa.

«El niño solo me decía ¨abrazame y no me sueltes¨, describía con un dolor tan grande cómo en su edificio nadie se salvó. Él mismo decía ¨pero por algo Dios me salvó¨(…) Tener ese momento de llegar y saber que están solos es lo más terrible que puedes vivir como ser humano porque no tienes palabras de aliento», detalló Sojo.

Señaló que posterior a este infante, recibió más mensajes de otros niños que fueron hallados entre los escombros y trasladados a varios centros médicos.

Se estima que tras los lamentables hechos más de 100 niños pertenecientes a Criollitos de La Guaira perdieron la vida o se encuentran desaparecidos, mientras las labores de rescates se mantienen en toda la región. Entre esos, figuraba un grupo que se estaba preparando para el Premundial U12.

Unión Radio