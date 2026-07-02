jueves, julio 2, 2026
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El rey Felipe VI reafirma la solidaridad de España con Venezuela

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FOTO: Archivo
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MADRID.-  El rey Felipe VI de España reafirmó este jueves el compromiso solidario de España con la recuperación de Venezuela tras los dos terremotos que azotaron el país hace una semana.

Así lo señaló el monarca en la ceremonia de entrega de los Premios de Periodismo de ‘ABC’, donde expresó su dolor y «una pena inmensa» ante lo ocurrido en el país sudamericano.

«Vaya desde aquí nuestro cariño y nuestro abrazo al pueblo venezolano, para acompañar su duelo y reafirmar nuestro compromiso solidario con su recuperación y también, con el futuro que los venezolanos decidan para sí, libre y democráticamente», recalcó.

EFE

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