El Programa Mundial de Alimentos busca asistir a 500.000 personas en Venezuela tras sismos

LA GUAIRA.- Programa Mundial de Alimentos (PMA) busca asistir a medio millón de personas en Venezuela durante un período de tres meses, luego de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos hace ocho días que han dejado hasta el momento 2.295 fallecidos, 11.267 heridos y un número aún por determinar de desaparecidos.

«En este momento, el objetivo del Programa Mundial de Alimentos es brindar asistencia alimentaria de emergencia hasta 500 mil personas por un período de tres meses. Estas son las necesidades más inmediatas de las personas que han perdido casi todo», dijo a EFE la directora regional del PMA, Lena Savelli, desde el estado costero de La Guaira, el más devastado por el doble terremoto.

El PMA está entregando canastas de alimentos en zonas afectadas para que las familias que tienen posibilidad de cocinar puedan abastecerse por un mes, mientras que en campamentos habilitados por la ONU asisten con almuerzos y cenas ya preparadas.

«Hay muchas necesidades de alimentos, de salud y de agua (…) Aquí, en el campamento, estamos ofreciendo platos calientes, estamos también adaptando nuestra asistencia a las condiciones», añadió Savelli, que se encontraba en el campamento transitorio del complejo deportivo Domo José María Vargas en La Guaira.

Savelli dijo que el PMA hizo un «llamamiento de 50 millones de dólares para cubrir las necesidades de estos primeros tres meses».

El Gobierno dijo el miércoles que había contabilizado más de 12.000 damnificados y anunció la habilitación de 25 campamentos, 13 de ellos en La Guaira, ocho en Caracas, dos en Miranda, uno en Carabobo y uno en Yaracuy.

La ONU ha habilitado tres campamentos transitorios con la presencia de varias de sus agencias para asistir a las personas.

EFE