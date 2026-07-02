Unicef estima que unos 680.000 niños necesitan asistencia en Venezuela tras los terremotos

LA GUAIRA.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que unos 680.000 niños necesitan asistencia en Venezuela tras el doble terremoto de hace ocho días que ha dejado hasta ahora más de 2.200 fallecidos y 11.267 heridos, dijo la portavoz de comunicaciones de la oficina regional de América Latina, Sendai Zena.

«Estimamos que alrededor de 680.000 niños están en necesidad en todos los estados que han sido afectados por el terremoto y queremos llegar al menos a 232.000. Estamos trabajando para conseguir los recursos», indicó Zena desde el campamento transitorio del complejo deportivo Domo José María Vargas de La Guaira, el estado más afectado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

Zena indicó que Unicef está tratando de movilizar 52 millones de dólares para ayudar a unos 230.000 niños.

«Es muy compleja la situación» y «lo más difícil es que muchos» de los niños «han podido perder un familiar, un ser querido» y están «consternados», agregó.

Unicef está brindando a los niños y a sus familias atención psicológica y médica con vacunas, agua y actividades recreativas para los menores de edad.

«Hay una necesidad apremiante, que es el tema del acceso al agua», remarcó.

Zena recordó que la población más vulnerable en este tipo de situaciones son los niños.

El doble terremoto de hace una semana es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los sismos de hace ocho días afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país.

EFE