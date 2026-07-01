Instalan comisión en Zulia para evaluar daños causados por los terremotos

CARACAS.- El gobernador del estado Zulia anunció la instalación de una comisión especial de infraestructura, prevención y control de riesgo como medida de un plan preventivo ante los recientes terremotos que han sacudido al país, con el objetivo de evaluar las edificaciones claves de la región.

«En el plan de gestión de riesgo estratégico de hoy tenemos, en primer lugar, la infraestructura de altura, es decir los edificios que superen cuatro pisos, los centros comerciales y edificaciones privadas; los templos, el puente sobre el Lago de Maracaibo y el muro de contención de la costa oriental del Lago», expresó el gobernador, Luis Caldera.

Unión Radio