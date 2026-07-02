Activan aeropuerto de Barcelona como terminal alterno internacional

CARACAS.- El Aeropuerto Internacional José Antonio Anzoátegui, de Barcelona, está habilitado como terminal alterno para recibir vuelos internacionales y también para sumar nuevas frecuencias entre el oriente y el occidente con un nuevo itinerario que conectará a Barcelona, Barquisimeto y Maracaibo.

“El día de hoy recibimos la aerolínea Laser proveniente desde Miami que en lo adelante va a tener una frecuencia de una salida por día, el día de hoy recibimos 53 pasajeros y en los próximos días vamos a estar recibiendo y enviado la salida, una frecuencia Barcelona-Miami y Miami-Barcelona. Desde la gobernación del estado estamos garantizando las condiciones para que los pasajeros que hagan tránsito en nuestro estado tengan las condiciones”, informó la Autoridad única de turismo del estado Anzoátegui, Doriel Salazar.

Por su parte, Avior Airlines tendrá conexiones entre Barcelona y Bogotá los lunes miércoles y viernes y en la ruta Barcelona-Medllín, los días martes y sábados.

Unión Radio