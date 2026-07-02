Colombia autoriza extradición a Chile de uno de los presuntos jefes del Tren de Aragua

BOGOTÁ.- El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, autorizó la extradición a Chile de Larry Amaury Álvarez Núñez, alias Larry Changa, señalado como uno de los fundadores y máximos cabecillas de la organización criminal Tren de Aragua, para que responda por los delitos de asociación ilícita y dos secuestros consumados.

Alias Larry Changa, de 49 años y nacido en Maracay (Venezuela), fue capturado el 1 de julio de 2024 en el municipio de Circasia, en el departamento colombiano del Quindío, tras una operación de la policía colombiana.

Las autoridades aseguraron entonces que era buscado mediante notificaciones rojas de Interpol y que utilizaba en Colombia la identidad de Víctor Miguel Moreno Álvarez para evadir a las autoridades.

Desde su captura permanece recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, mientras avanzaba el proceso de extradición solicitado por la Justicia chilena.

Además de la investigación que enfrenta en Chile, en Colombia tiene un proceso abierto por delitos asociados al narcotráfico, que ha derivado en la incautación de bienes.

Larry Changa es señalado como uno de los tres fundadores del Tren de Aragua, organización criminal con presencia en varios países de América Latina y Europa, junto con Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero, y Johan José Romero, alias Johan Petrica.

EFE