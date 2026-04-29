Análisis Panorama energético mundial ante la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP

CARACAS.- David Paravisini, ingeniero y especialista en políticas públicas energéticas, explicó que el anuncio de la salida de Emiratos Árabes Unidos la OPEP y la alianza OPEP+ a partir del 1 de mayo, marcado por las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, representa una confrontación de quién domina las reservas mundiales de petróleo.

Señaló que ante este panorama, Estados Unidos es el país más agredido porque está vinculada al control de las reservas del mundo». Asimismo, aseguró que las acciones de EE.UU. sobre Venezuela, es un acto contra la OPEP en una lucha para sostenerse económicamente.

Durante la entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio , señaló que las reservas en mano de la OPEP+ llegan al 80% y que la demanda de los países de los Brics llegan el 56%, lo cual deja EE.UU. fuera de sus políticas y estrategia de control y dominio de las reservas.

Al consultarle sobre los anuncios del Foro de la Cámara Petrolera de Venezuela en cuanto a la producción de barriles en el país, señaló que las empresas que deseen invertir en el petróleo venezolano deben pagar para la explotación del crudo, lo que representa condiciones irregulares propiciadas por la potencia estadounidense.

Paravisini afirmó que la problemática petrolera no se resolverá hasta que no exista una solución a la crisis de los Estados Unidos: «el absoluto control del mercado mundial energético significa la sobrevivencia de su economía que está amenazada por los países Brics y fundamentalmente de China (…), y la forma de controlarlo es con el monopolio energético».

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Mariangel García / Unión Radio