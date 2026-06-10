Cabello ordena revisar retardo procesal de más de 12.000 detenidos sin sentencia

CARACAS.-El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, giró instrucciones este miércoles para revisar 12.425 casos de personas que tienen más de dos años detenidos en el sistema de justica y aun no tienen sentencia.

En el acto de reinicio de la revolución judicial, que contempla una revisión de los casos de los recluidos en el sistema de justicia, Cabello aseguró que hay un total de 58.714 personas en el sistema penitenciario.

«Allí está una tarea inmediata, revisar 12.425. De esos hay en los centros penitenciarios 4.203 y en los centros preventivos 8.222, una de las líneas de enfoque de esta tarea», indicó el ministro.

Las revisiones por parte de la comisión especial del Ejecutivo contemplan entrevistas a los privados de libertad y la revisión del respectivo expediente.

Aclaró que no se trata de convertirse en defensores de los detenidos, ya que hay delitos graves y han sido excluidas de las revisiones a los procesados por narcotráfico, por ejemplo.

“Esto no es un tema politiquero, es un tema de política de Estado, y hemos acudido, esto suma a la Comisión de Reforma (del Poder Judicial). Vamos a limpiar la ruta, vamos a iniciar en dos regiones, la región central , que contempla los estados Aragua, Caracas, Carabobo, Miranda y La Guaira, allí está concentrada una gran cantidad de detenidos, y la región Occidental, que contempla los estados Falcón, Lara y Zulia, dos regiones y ocho estados», detalló Cabello.

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