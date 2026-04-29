¿Salida de Emiratos Árabes de la OPEP impulsaría ventas de crudo venezolano?

«Nos abre muchísimas más puertas, el mundo voltea a ver a Venezuela y si se toma en cuenta que una de las cosas de la influencia de la OPEP no es tanto el mercado (…) si no el porcentaje de reserva que maneja la organización y de ese porcentaje grandísimo de reservas que maneja la organización, estamos Arabia Saudí y Venezuela en los primeros lugares», detalló.

En cuento a la salida de Emiratos Árabes Unidos, Dobarro especificó que se daría a partir del 1 de enero de 2027 debido a que en el estatuto de la OPEP está establecido de esa manera. Sin embargo, indicó que hasta la fecha no se haría oficial la salida, por ende, en caso de arrepentimiento podrían retractarse.

Aunque para ello requeriría la aprobación de tres cuartas partes de la conferencia, además del voto concurrente de los cinco fundadores (Venezuela, Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudí), según afirmó la asesora de materia energética.