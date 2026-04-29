Consecomercio proyecta crecimiento cercano al 10% para los próximos meses

CARACAS.-El presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez, informó que este miércoles que la actividad comercial crecerá aproximadamente un 10% para el segundo semestre del 2026, en especial el sector alimentación, medicina y tecnología.

«Son expectativas importantes que nosotros creemos que en el caso de los comercios y los servicios va a tener un crecimiento ya este año, incluso, a partir del segundo semestre para verlo un poco más real, con casi los dos dígitos o los dos dígitos, entre 9 o 10% de crecimiento de la economía para este año», dijo.

En entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio explicó que el aumento se debe a que muchos de los consumidores «ya no viven de una sola actividad económica», sino que tienen hasta tres ocupaciones para complementar sus ingresos.

Ajuste salarial

El representante comercial mostró su apoyo a «cualquier medida que tenga responsabilidad en el tiempo» ante las expectativas que se han creado por el aumento que anunciará el Ejecutivo el próximo viernes.

«Tenemos que buscar cómo incrementar la productividad, la generación de riquezas para que precisamente ese trabajador no dependa de un salario mínimo o de un concepto que de alguna manera no impacte en sus prestaciones sociales», agregó.

Sostuvo que la mejora en los ingresos de los venezolanos tienen que estar «respaldados con los recursos» para evitar que más adelante tengan que «imprimir un dinero que no es producto de la actividad económica» y que los sectores privados no tengan que ajustar el costo de los bienes y servicios.

«Esa remuneración llámese salario, llámese remuneración, compensaciones, etiquétela como usted quiera, va a quedar por supuesto en muy corto tiempo, entonces esa es una reflexión importante que nosotros hacemos», comentó.

Rodríguez destacó que hay factores que complican el tema salarial, entre ellos, mencionó el «régimen de protección social del trabajador que en su centro está la Ley Orgánica del Trabajo, pero no es la única, tenemos el tema del Seguro Social, el Inces, la Ley de Pensiones».

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Lourdes G. Soublette/Unión Radio