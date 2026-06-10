Presidenta (E) Delcy Rodríguez se reunió con alto mando militar

CARACAS. -La presidenta encargada y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con las máximas autoridades del cuerpo castrense nacional.

En la jornada estuvieron presentes el ministro de la Defensa, Gustavo González López, junto al comandante estratégico operacional de la FANB, Mayor General Rafael David Prieto Martínez, y los comandantes generales de los distintos componentes: el Mayor General Ruben Dario Belzares Escobar (Ejército Bolivariano), el Almirante Jorge Alejandro Agüero Montes (Armada Bolivariana), el Mayor General Royman Antonio Hernández Briceño (Aviación Militar Bolivariana), el Mayor General Juan Ernesto Sulbarán Quintero (Guardia Nacional Bolivariana) y el Mayor General Nayade Lockiby Belmonte (Milicia Bolivariana).

El encuentro fue propicio para hacer un riguroso seguimiento al Plan de 100 Días para la Operatividad Integral y la Doctrina Militar, consolidando el apresto operacional bajo la doctrina bolivariana como pilar fundamental de la institución armada.

Prensa presidencial