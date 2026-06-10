Empresarios aspiran participar en optimización de servicios, puertos y aeropuertos en Nueva Esparta

CARACAS.- Empresarios del estado Nueva Esparta plantearon a la gobernadora de la entidad, Marisel Velásquez, su interés por participar en la optimización de servicios básicos e instalaciones portuarias y aeroportuarias de la región.

En un encuentro con la mandataria regional, los representantes de la máxima cúpula empresarial de la entidad ratificaron su interés por sumarse a buscar soluciones para atender la situación de los servicios públicos en las islas de Margarita, Coche y Cubagua.

Gabriel Briceño, presidente de Fedecámaras Nueva Esparta, se enfocó en la descentralización como una solución viable.

«Nosotros como sector privado estamos muy enfocados en impulsar la descentralización que es tan importante retomarla, de los servicios, y de algunas instituciones como los puertos, aeropuertos, tanto a nivel regional como nacional. Todos los gremios están enfocados en eso y sabemos que el rol que juega el sector privado en la toma de decisiones hacia el tema de los servicios públicos es medular», expresó.

El presidente regional de Fedecámaras espera que el sector privado también pueda formar parte de las soluciones. Adelantó que han tenido conversaciones con algunos integrantes del cuerpo diplomático establecido en el país que pudieran asesorar en materia de servicios básicos, como agua y electricidad.

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