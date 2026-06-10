EEUU lanza nuevos ataques contra «múltiples objetivos» en Irán en «respuesta a agresiones»

Miami.- El Ejército estadounidense lanzó este miércoles nuevos ataques contra «múltiples objetivos» en Irán como en «respuesta a agresiones» del país persa, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) tras varias jornadas de renovadas agresiones.
U.S. Central Command forces began launching additional self-defense strikes today at 5:15 p.m. ET against multiple targets in Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are in response to Iran’s unwarranted and continued aggression.— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026
EFE