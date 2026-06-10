miércoles, junio 10, 2026
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EEUU lanza nuevos ataques contra «múltiples objetivos» en Irán en «respuesta a agresiones»

Mundo
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Actual jefe del Comando Central de Estados Unidos, Almirante Brad Cooper. Foto: Cortesía.
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Miami.- El Ejército estadounidense lanzó este miércoles nuevos ataques contra «múltiples objetivos» en Irán como en «respuesta a agresiones» del país persa, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) tras varias jornadas de renovadas agresiones.

EFE

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