Usuarios del transporte público denuncian irregularidades en el sistema pese al ajuste del pasaje

CARACAS.- Usuarios del transporte público de La Guaira denuncian irregularidades en el sistema, pese al ajuste del pasaje.

Los lugareños afirmaron que los conductores no están cumpliendo con las rutas ni horarios establecidos. Además, señalan que en oportunidades ponen en riesgo a los pasajeros, porque sobrepasan la capacidad de cada unidad.

“A través de los colectores duran hasta 10 – 15 minutos y la gente se molesta porque tienen que ir a trabajar, aparte de eso está fatal y a las 9:00 pm se recogen y listo. No les importa que las personas adentro se atropellen unos con los otros, la capacidad que tendría normalmente un vehículo de esos», señaló el usuario Alexander López.

Según los ciudadanos, han sido de malos tratos verbales por parte de los colectores y conductores.

Unión Radio