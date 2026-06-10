Enfermeros del Táchira esperan ajuste digno de sueldos por escalafón y pago de bono de profesionalización

CARACAS.- Profesionales de enfermería del estado Táchira, depedendientes del gobierno regional, exigen el pago del bono de profesionalización, que no llegó a todos los profesionales de este sector.

“Estamos exigiendo como profesionmales que se nos pague el bono de profesionalización, ya que, por ser nómina de la Corporación de Salud, ente centralizado, no se nos fue pagado. Siento que están vulnerando nuestros derechos como trabajadores porque no somos profesionales de segunda. Nuestros jefes inmediatos dicen que eso es responsabilidad de Patria, pero lo que nosotros no entendemos es que si algunas cosas se nos pagan por Patria por qué no se nos fue pagado el bono de profesionalización», expresó Flor Narváez, enfermera.

Debido a que son dependientes de la gobernación de la entidad hacen el llamado enfático al gobernador.

«Gobernador póngase la camisa y luche por sus profesionales de salud, porque estamos agotando los canales regulares. Ya se fue a la Corporación, se fue al Ministerio Público. Hoy estamos ante usted exigiéndole que por favor se aboque y nos dé respuesta. Cómo es posbile que los profesionales d ela salud en el estado Táchira siempre somos excluidos de los beneficios», manfiestó a su vez Yasmín Vera, enfermera.

Son aproximadaente 800 licenciados en enfermería quienes no recibieron el pago y quienes esperan que no solo se hagan aumentos en bono, sino de sueldos por escalafón.

Unión Radio