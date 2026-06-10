Pacientes renales de Falcón solicitan equipos óptimos en unidades de diálisis

CARACAS.- Pacientes renales y personal médico del estado Falcón solicitan mejoras a la unidad de diálisis y hemodiálisis del Centro Nefrodial de Coro.

Enith Colina (Paciente renal)

«Nosotros estamos perdiendo personal de enfermería y por ende, ahorita estamos sin diálisis, porque no hay personal. El otro problema que tenemos es la climatización, porque estamos en peligro de infectarnos los catéter y las fístulas», afirmó.

Doris Rodríguez (Directora de la institución)

«La Unidad de Diálisis tiene serios problemas, uno de ellos, es que los equipos no están en buenas condiciones. Se requiere que técnicos vengan con los repuestos necesarios», aseveró.

Unión Radio