miércoles, junio 10, 2026
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Explosiones en varios puntos de Irán después de que EEUU anunciara nuevos ataques

Mundo
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REDACCIÓN AMÉRICA.- Varias explosiones se registraron la madrugada de este jueves en distintos puntos de Irán después de que Estados Unidos anunciara nuevos ataques contra la República Islámica, según reportaron medios locales.

EFE

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