Se prevé lluvias por el paso de dos ondas tropicales sobre el país durante este jueves

CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó que dos andas tropicales se desplazan sobre el territorio venezolano durante este jueves 11 de junio.

La onda tropical número 11 se encuentra sobre el centro del país mientras que la onda tropical número 12 se ubica en la Guayana Esequiba.

El pronóstico apunta a que durante el día se registraran lluvias o chubascos y eventual actividad eléctrica en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, norte de Delta Amacuro, este de Sucre, este de Miranda, oeste de Guárico, Apure, Trujillo y sur del lago de Maracaibo.

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Lourdes G. Soublette/Unión Radio