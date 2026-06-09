Unión Radio será la casa oficial del Mundial FIFA 2026 en Venezuela

CARACAS.- Unión Radio llevará a los venezolanos toda la emoción del Mundial FIFA 2026 como Official Broadcaster del torneo más importante del fútbol mundial.

A través de sus emisoras Unión Radio, La Mega y 65 emisoras afiliadas en todo el país, plataformas digitales, redes sociales y productos audiovisuales, Unión Radio ofrecerá una cobertura multiplataforma con transmisiones especiales, análisis, entrevistas, información en tiempo real y contenido exclusivo con reporteros propios desde los estadios, durante la competición que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

«Ser parte del grupo de broadcasters oficiales del Mundial FIFA 2026 representa una enorme responsabilidad y un reconocimiento a la trayectoria de Unión Radio en la cobertura de los eventos deportivos más importantes del mundo. Nuestro compromiso es ofrecer una experiencia informativa, entretenida y multiplataforma que conecte a los venezolanos con cada emoción del torneo», señaló Jaime Ross, Director General.

La cobertura contará con la participación de los más reconocidos talentos de la narración y análisis del futbol en Venezuela: Alex Candal, Fernando Petrocelli, Walter Roque, Humberto Turinese, Maria Fernanda Lucena, Giancarlo Figliulo, Rossy Reyes, Ignacio Benedetti, Carlos Quintero, Giuseppe Palmariello, Julio Goncalves y Elias López, acompañando a la audiencia antes, durante la transmisión y después de cada jornada mundialista.

Como parte de su programación especial, Unión Radio presentará Camino a la Copa, un espacio dedicado a la actualidad, protagonistas e historias del Mundial de lunes a viernes a la 1 de la tarde, así como 11 Titular Mundial, liderado por Fernando Petrocelli y con reporteros en los principales estadios donde se vivirá la emoción de cada encuentro, un programa de análisis diario con las principales noticias, grandes debates y momentos destacados del torneo y que también se podrá ver por el canal por cable IVC, de lunes a viernes a las 9:30pm y los sabados y domingos a las 8:00pm.

En 11 Titular Mundial sumamos a Gustavo Cherquis, Juan Ignacio Beracochea, Jaime Ricardo Gómez, Bruno Gomez y Richard Mendez, entre otras reconocidas figuras del mundo del futbol.

Además, los fanáticos podrán seguir toda la cobertura a través de las cuentas oficiales de Unión Radio en Instagram, YouTube y TikTok, con videos, entrevistas, reacciones y contenido exclusivo diseñado para las nuevas audiencias.

Con esta cobertura, Unión Radio reafirma su compromiso de acercar a los venezolanos los eventos deportivos más importantes del mundo y consolidar una experiencia informativa y de entretenimiento que acompañará cada emoción del Mundial FIFA 2026.

El Mundial FIFA 2026 se vive por Unión Radio