ProColombia sostuvo que encuentro binacional potenciará la expansión empresarial colombo-venezolana

CARACAS.- Carlos Luna, director de la oficina de ProColombia en Venezuela, proporcionó una visión colombiana sobre el encuentro binacional entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el mandatario colombiano, Gustavo Petro, donde resaltó el status de las relaciones comerciales entre naciones.

Aseveró que las relaciones entre ambos países se encuentran en su mejor momento y que los tópicos de transporte, comerciales, fronterizos, migratorios y de seguridad tratados en las mesas de la comisión fronteriza permiten generar mapas de trabajo y hojas de ruta.

En cuanto a lo comercial, se planteó la comisión del acuerdo de alcance parcial en los que trabajan los Ministerios de Comercio de Colombia y Venezuela. Por otro lado, se formularon planes piloto en materia de turismo multidestino que convierte a las naciones en atractivo para los visitantes.

Destacó que uno de los objetivos principales del encuentro sostenido es lograr la expansión comercial de empresas colombianas en alianza con sectores venezolanos.

«El mensaje que nosotros hemos enviado a los empresarios colombianos es vengan a Venezuela, hay grandes oportunidades, hay desarrollo que está ahí sobre la vista pero hay que hacerlo de la mano de los empresarios venezolanos«, afirmó en una entrevista concedida al programaDos más Dos de Unión Radio .

Subrayó que las fronteras de Colombia y Venezuela deben mantenerse abiertas, pues suponen amplias ventajas económicas para los países, por lo que el intercambio económico y político debe mantenerse en un entorno diplomático, político y comercial. «Yo creo que la profundización realmente está en la integración real, no como discurso de un intercambio entre Colombia y Venezuela sino integrar realmente las ventajas que tienen ambas industrias, sectores y países«, maniestó.

Detalló que el futuro de los países en materia energética, de integración, multimodales es óptimo y que las potencias mundiales pueden notar el potencial entre naciones.

Afirmó que prevén mejoras en los sistemas fronterizos, con el objetivo de garantizar la seguridad al mismo tiempo que se brinda una atención completa a los ciudadanos

Noryelkis González/ Unión Radio