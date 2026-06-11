Irán dice que los ataques de EEUU dejan «sin efecto en la práctica» el alto el fuego

Teherán- Irán afirmó este jueves que los últimos ataques estadounidenses contra su territorio “han dejado sin efecto en la práctica el alto el fuego” y responsabilizó de las “peligrosas consecuencias” a Estados Unidos.

«Los ataques ilegales y criminales perpetrados por Estados Unidos en las últimas horas no solo constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas fundamentales del derecho internacional relativas al respeto de la soberanía nacional y la integridad territorial de los Estados, sino que también han dejado sin efecto en la práctica el alto el fuego del 8 de abril”, indicó el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

La nota añade que “la responsabilidad de las consecuencias sumamente peligrosas de este acto de provocación recaerá sobre la clase dirigente estadounidense”.

Unión Radio / EFE