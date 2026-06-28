Recolectan más de 250 cajas de ayuda humanitaria en Monagas para apoyar a afectados

CARACAS.- Más de 250 cajas de alimentos y medicinas fueron recolectadas para los afectados de los terremotos en la catedral de Maturín.

El párroco, Samael Gamboa, informó que quienes deseen brindar ayuda lo pueden realizar desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche en el templo.

«Estamos activados con la oración y al mismo tiempo también con la solidaridad de la recolección de insumos, medicamentos, alimentos no perecederos, agua y pañales para niños y adultos. Luego eso será llevado a la sede de Cáritas y luego va a Cáritas Venezuela para hacer la distribución».

Asimismo, indicó que ya entregaron a Cáritas alrededor de 200 cajas con medicinas, ayuda y ropa.

Unión Radio