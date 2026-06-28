Movistar exitende servicios de llamadas y mensajes de texto gratuitos

CARACAS.- La compañía Movistar anunció que, con el objetivo de mantener comunicada a la población, extenderá los servicios de llamadas y mensajes de texto gratuitos.

A través de una publicación en redes sociales, la compañía indicó que la extensión se mantendrá en todo el territorio nacional.

Los servicios de llamadas y mensajes de textos gratuitos se prolongarán por 72 horas adicionales.

«Acompañamos a todo el país en estos momentos de alta complejidad por los fuertes sismos e invitamos a la población a realizar un uso racional de los datos», se expresa en el texto de la publicación.

Para mantener comunicada a la población, informamos a nuestros clientes la EXTENSIÓN de los servicios de llamadas y mensajes de texto gratuitos en todo el territorio nacional por 72 horas adicionales.



Acompañamos a todo el país en estos momentos de alta complejidad por los… — Movistar Venezuela (@MovistarVe) June 28, 2026

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