domingo, junio 28, 2026
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Movistar exitende servicios de llamadas y mensajes de texto gratuitos

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CARACAS.- La compañía Movistar anunció que, con el objetivo de mantener comunicada a la población, extenderá los servicios de llamadas y mensajes de texto gratuitos.

A través de una publicación en redes sociales, la compañía indicó que la extensión se mantendrá en todo el territorio nacional.

Los servicios de llamadas y mensajes de textos gratuitos se prolongarán por 72 horas adicionales.

«Acompañamos a todo el país en estos momentos de alta complejidad por los fuertes sismos e invitamos a la población a realizar un uso racional de los datos», se expresa en el texto de la publicación.

Unión Radio

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