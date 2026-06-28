CARACAS.- Más de 130 profesionales de Brasil participan en las labores de rescate y distribución de ayuda humanitaria que se realizan en Venezuela tras los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio.

Brasil mantiene concentrados sus esfuerzos humanitarios en Venezuela luego del doblete sísmico registrado este miércoles, que dejaron miles de víctimas.

Según el jefe de la misión, Armand Braun, la prioridad absoluta es encontrar personas con vida entre los escombros durante las primeras horas de la operación de rescate.

La misión está integrada por cerca de 130 profesionales entre bomberos especializados, perros de búsqueda, técnicos en telecomunicaciones y personal médico.

Brasil instaló un hospital de campaña para atender heridos y participa en la distribución de ayuda humanitaria.

Unión Radio