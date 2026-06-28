Lluvias causan desbordamiento de quebradas en Portuguesa

CARACAS.- El director de Protección Civil en el estado Portuguesa, Daniel Márquez, informó sobre la situación que se vive en la entidad a raíz de las constantes lluvias de las últimas horas y que han generado desbordamiento de quebradas, aumento de caudales de ríos y varias personas afectadas.

«Lamentablemente hemos tenido afectaciones producto de que han caído unos niveles pluviométricos superiores a los 100 mm, lo que originó el desbordamiento de quebradas, el incremento (en el caudal) de los principales ríos, y allá está el equipo ya desplegado apoyando a las familias», detalló Márquez.

Indicó que el equipo municipal está atendiendo a las familias y se activaron refugios temporales para salvaguardar la vida de las personas.

Aseguró que el equipo de la gobernación del estado, el gobernador Primitivo Cedeño, se traslada al municipio Unda para brindar el apoyo necesario.

«Hasta el momento no manejamos cifras exactas. Se están haciendo las evaluaciones determinando los niveles de afectaciones para tener números precisos del impacto de las lluvias en las últimas horas», expresó el funcionario.

Unión Radio