CAF anuncia fondo de hasta 200 millones de dólares para atender la emergencia en Venezuela

CIUDAD DE PANAMÁ.- La Corporación Andina de Fomento (CAF) -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- anunció de la creación de un fondo multidonante de hasta 200 millones de dólares para apoyar la recuperación y reconstrucción de Venezuela tras los terremotos del pasado 24 de junio.

La entidad informó este domingo, en un comunicado, que el mecanismo solidario fue diseñado bajo un esquema «flexible y transparente» que permitirá canalizar aportes en dólares y euros provenientes de gobiernos, organismos multilaterales, empresas privadas y fundaciones.

Agregó que se realizará un aporte semilla de «un millón de dólares no reembolsables» para atender la emergencia y confirmó que «no cobrará comisiones por la administración ni la implementación de los recursos», con el fin de garantizar que el apoyo llegué de manera íntegra a toda la población afectada.

El fondo contempla tres etapas de intervención. La primera estará enfocada en la atención inmediata, mediante el financiamiento de operaciones de búsqueda y rescate, asistencia humanitaria, suministro de insumos esenciales y apoyo a las instituciones de primera respuesta.

Posteriormente, se desarrollará una fase de rehabilitación de servicios para el restablecimiento de infraestructuras críticas en áreas como agua y saneamiento, energía eléctrica, salud, educación y conectividad. La última etapa estará orientada a la recuperación y la resiliencia, con acciones dirigidas a la reconstrucción de las zonas devastadas, la reactivación de los medios de vida locales y la mitigación de riesgos ante futuros eventos sísmicos.

«El CAF asumirá la administración fiduciaria y se encargará de la debida diligencia de los donantes bajo estrictos protocolos internacionales de prevención de lavado de activos, además de la emisión de reportes financieros y la coordinación de auditorías externas», destacó el Banco en la nota.

EFE