Vecinos de Las Fuentes de El Paraíso relataron cómo se desplomó el edificio San Judas Tadeo

CARACAS.- En la Urbanización El Paraíso, en la zona de Las Fuentes, se desplomó por completo el edifico San Judas Tadeo y lamentablemente la mayoría de las personas que ahí quedaban fallecieron.

Funcionarios de Protección Civil, Policía Nacional Bolivariana y Guardia Nacional Bolivariana están están en proceso de recolección con máquinas autoexcavadoras, también con grúas, recogiendo escombros.

Una de las sobrevivientes de la zona, del edificio Miranda, que está inhabitable, aunque les han dicho que es recuperable, relató la terrible expreincia.

“Fue una tragedia muy grande. Estaba en mi apartamenteo, pude ver el desplome del edificio, se cayó primero del piso tres hacia abajo y luego hubo como una implosín de la parte supero y tenía una estructuras metálicas grandes de antenas repetidoras con una base estructural también pesada, hizo un movimiento de torsión, cayó hacia el lado de acá y dañó parte de nuestro edificio”, comentó la vecina.

Indicó que ha recibido alimentos, hidratación, medicinas básicas de parte de personas privadas y vecinos. Les donaron toldos, carpas y colchones.

Aseguró que conocía a integrantes de tres familias que habitaban el edificio que se desplomó, así como al conserje.

Unión Radio