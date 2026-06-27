Gorkys Hernández confirmó la muerte de su esposa por los terremotos en La Guaira

CARACAS.- El beisbolista venezolano, Gorkys Hernández, confirmó mediante sus redes sociales la lamentable pérdida de su esposa, Deysi María Tovar De Hernández, quien quedó atrapada bajo la estructura de un hotel ubicado en el estado La Guaira durante los devastadores terremotos que azotaron al país el miércoles.

«Fuiste y eres para mi la mujer más hermoso de mi vida , siempre vas a estar conmigo a toda hora y en cada momento , vuela alto mi princesa mi reina que Dios te tenga en su gloria y guíame a seguir adelante y levantar a nuestra familia», señala el desgarrador mensaje del jardinero de Tigres de Aragua en la LVBP y Delfines de La Guaira de la Liga Mayor de Béisbol Profesional(LMBP).

La esposa del pelotero se encontraba en el hotel donde se hospedaba el equipo en el litoral central y en donde lamentablemente otros familiares de jugadores y demás personas murieron a causa del fenómeno natural.

El último balance de las autoridades destacaba un saldo fatal de 920 fallecidos y más de 4.000 heridos mientras continúan las labores de rescate.

Unión Radio