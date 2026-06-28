Familiares de víctimas en La Guaira acuden a la morgue de Bello Monte para reconocer sus identidades

CARACAS.- Una grupo de ciudadanos se encuentran a las afueras del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF) en Bello Monte a la espera de que ingresen nuevos cuerpos y puedan reconocer a sus familiares víctimas de los terremotos ocurridos el pasado miércoles.

1.430 fallecieron desde el pasado miércoles, tras el ¨doblete sísmico¨ que se registró en Venezuela. Extraoficialmente, se conoció que, han ingresado a la morgue de Bello Monte unos 500 cadáveres, en su mayoría aún por identificar.

Según relató el reportero de Unión Radio , Luis Carlos Parada, muchos de los familiares buscan víctimas provenientes del estado La Guaira, así como otras partes de la ciudad capital. Ante la incertidumbre muchos optaron por dividirse para buscar entre la morgue de Bello Monte y la sede del litoral central, así como en centros hospitalarios y en el sitio donde ocurrieron los trágicos derrumbes.

Otros, por su parte, ya lograron reconocer los cuerpos y están a la espera del acta de defunción para darle sepultura a sus seres queridos.

Se espera una actualización por parte de las autoridades para conocer las cifras de fallecidos y heridos.

Unión Radio