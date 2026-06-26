Grandesligas venezolanos abrieron centros de acopio para ayudar a los afectados por los terremotos en el país

CARACAS.- Los peloteros venezolanos Gleyber Torres y Elías Díaz crearon centros de acopio en Venezuela con el objetivo de recaudar material e indumentaria de emergencia para ser distribuidas en las zonas afectadas por los terremotos, que hasta la fecha contabilizan 589 muertos y cerca de 3000 heridos.

Mediante mensajes en sus respectivas cuentas personales, ambos peloteros se mostraron dispuestos a atender la necesidad de todos los afectados y habilitaron dos puntos de recolección de alimentos, medicinas y otros instrumentos de atención primaria.

Uno de los puntos se encuentra en la Avenida Principal de Maripérez de Caracas, cerca del Sistema de Teleférico Warairarepano, mientras que el otro será en la Fundación Elías Díaz, ubicada en el sector El Bajo de San Francisco (estado Zulia).

Una vez terminada la recaudación, las cargas serán transportada rumbo al estado La Guaira y las principales zonas afectadas de la región central del país.

Unión Radio