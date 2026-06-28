En camino primer cargamento de insumos donados por Dominicana hacia Venezuela

CARACAS.- La Cruz Roja Dominicana y la Cámara de Comercio Domínico-Venezolana enviarán primer vuelo a Venezuela con insumos donados por ciudadanos desde el país caribeño.

Luis Meneses, presidente de la Cámara, alabó los aportes de los ciudadanos dominicanos que superaron las expectativas y que desde este domingo pondrán rumbo al país, afectado por el doblete sísmico que contabiliza al momento 1420 muertos y más de 3 mil heridos.

«Vamos a tener un primer envío vía aérea desde Punta Cana y posteriormente en la semana vamos a tener también un envío por vía marítima», señaló Meneses.

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