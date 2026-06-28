Argentina despliega misión consular en Venezuela y anuncia la muerte de seis ciudadanos

BUENOS AIRES.- El Gobierno de Argentina anunció este domingo el despliegue de una misión consular humanitaria en Venezuela para asistir a sus ciudadanos radicados allí que se vieron afectados por los terremotos del pasado miércoles, al tiempo que informó que hasta el momento registraron seis argentinos fallecidos.

El canciller argentino, Pablo Quirno, detalló que la misión está integrada por dos funcionarios, que llegaron al país este sábado con el objetivo de «relevar las necesidades de asistencia de la colectividad argentina, documentar a los ciudadanos y colaborar con las familias en la búsqueda de paraderos, el acompañamiento de heridos y la asistencia a los familiares de personas fallecidas».

Quirno agregó que los funcionarios ya iniciaron contacto con los ciudadanos que reportaron la pérdida de familiares o solicitaron la búsqueda de paraderos, así como con los adultos mayores a quienes se les brindaba asistencia a través de Cáritas Venezuela, y anticipó que esperan también poder realizar una visita consular a ciudadanos argentinos detenidos.

Además, informó que hasta el momento se registraron seis argentinos fallecidos y uno hospitalizado, mientras que se recibieron siete solicitudes de búsqueda de paradero.

Además de la misión consular, Argentina envió el viernes por la tarde un contingente de 24 brigadistas, entre ellos militares y civiles, para asistir con las tareas de búsqueda y rescate.

Este domingo, además, el Ministerio de Defensa anticipó que se enviará un segundo equipo de ayuda integrado por médicos y enfermeros, al tiempo que informó que un grupo de ingenieros «trabaja en la preparación y verificación de dos plantas potabilizadoras que permitirán llevar agua segura a las comunidades afectadas».

EFE