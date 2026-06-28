Perú comparte con Venezuela imágenes satelitales de la zona devastada por terremotos

LIMA.- Perú entregó a Venezuela imágenes tomadas por el satélite PerúSAT-1 para contribuir a la evaluación de daños y la coordinación de las labores de emergencia tras los terremotos que devastaron, principalmente, el estado de La Guaira, informaron este domingo fuentes oficiales.

La Agencia Espacial de Perú (Conida) señaló en sus redes sociales que «puso a disposición y entregó» las imágenes a la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE).

«La solidaridad no conoce fronteras», remarcó Conida antes de agregar que la tecnología espacial se puso «al servicio de la vida, la cooperación y la integración de nuestros pueblos».

El organismo publicó algunas de las imágenes entregadas, que muestran el antes y el después de localidades ubicadas en la zona costera, duramente golpeada por los terremotos.

El PerúSAT-1 es un satélite de observación de la Tierra de resolución submétrica y se encuentra a una altitud de 702,5 kilómetros, desde donde toma imágenes para la gestión de desastres, monitoreo de actividades ilícitas e incluso la fiscalización de obras públicas peruanas.

El apoyo de Conida se sumó al envió de un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que partió este domingo hacia Caracas con más de 14 toneladas de ayuda humanitaria, y de un equipo de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés) del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios.

EFE