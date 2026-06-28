Presidenta (E) Delcy Rodríguez anuncia suspensión de clases por una semana más

CARACAS.-La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la suspensión de clases por una semana más en todo el territorio nacional, como consecuencia de los daños ocasionados por los dos terremotos del pasado 24 de junio.

En una alocución la tarde de este domingo, Rodríguez informó que las labores de rescate y salvamento de posibles sobrevivientes continúan, »hoy hemos recuperado personas con vida, y las labores no se suspenden».

Agradeció a los rescatistas que »vinieron de todo el país, de Protección Civil, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las brigadas internacionales que se han sumado».

Por otra parte, señaló que 75% del servicio eléctrico se ha recuperado en La Guaira, mientras que la vialidad en un 90%.

También anunció la creación de la comisión presidencial para revisar la habitabilidad de las viviendas afectadas por los dos terremotos. La comisión estará presidida por Francisco Garcés y está compuesta por varios ministerios, Funvisis, Cámara de Construcción, universidades.

Rodríguez creó un Estado mayor para los campamentos transitorios de quienes perdieron sus viviendas. La presidirá el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, y también por Héctor Rodríguez.

Unión Radio