República Dominicana envía un nuevo contingente de rescate a Venezuela tras terremotos

SANTO DOMINGO.- El Gobierno de República Dominicana envió este domingo un nuevo contingente de especialistas en búsqueda y rescate a Venezuela, en apoyo a las labores en esa nación tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el pasado miércoles.

El equipo está integrado por miembros del Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres (CEMED), del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y de la Defensa Civil, trasladados en una aeronave de la Fuerza Aérea Dominicana.

El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, despidió al contingente y destacó su preparación y vocación de servicio.

El envío forma parte de la ‘Operación Quisqueya Solidaria 2026’, mediante la cual el Gobierno dominicano desplegó equipos de búsqueda y rescate, material de apoyo, asistencia a ciudadanos y ayuda humanitaria para la población venezolana afectada por los terremotos.

La República Dominicana anunció ayer que habilitó un vuelo humanitario para facilitar el retorno de sus ciudadanos afectados por los devastadores terremotos, donde falleció al menos una dominicana.

EFE