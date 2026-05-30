París y alrededores, únicas zonas en Francia bajo alerta naranja por calor

PARÍS.- París y parte de sus alrededores han quedado este sábado como las únicas zonas en Francia bajo alerta naranja, la segunda más grave en una escala de cuatro, en una jornada en la que el mercurio puede llegar a los 35 grados -14 grados más que la temperatura media para esta época del año-, informó Météo France.



En el resto del país, cerca de la mitad noreste y el sureste están en alerta amarilla -la tercera más grave-.



«El sábado, la ola de calor continuará remitiendo por el oeste, mientras que seguirá haciendo mucho calor desde el Centro hasta el Noreste y en el valle del Ródano. El domingo, las altas temperaturas se limitarán a la región de PACA (sureste) y al este de Languedoc-Rosellón, previéndose el fin de este episodio de ola de calor», indicó Météo France, en su boletín.



En una ola de calor precoz por su intensidad y que dura toda esta semana, se registraron temperaturas mínimas nocturnas consideradas tropicales. En las dos ciudades más pobladas de Francia, se alcanzaron esta última noche los 22,9 °C en París y 21,7 °C en Marsella.



La alerta naranja se aplica tanto a la capital París como a parte de su área metropolitana más próxima y poblada, lo que incluye los departamentos de los Altos del Sena, Seine-Saint-Denis y el Valle de la Marne. El fin del día puede estar marcado por fuertes tormentas, según Météo France.



Precisamente la capital recibe varios acontecimientos de envergadura este sábado como el concierto de la artista Aya Nakamura en el estadio de Saint-Denis; el torneo Roland Garros de tenis; y una posible conmemoración callejera en caso de que el PSG levante su segunda Liga de Campeones en la final que disputa ante el Arsenal esta tarde en Budapest. EFE

