Colegio de Enfermeras del Zulia aseguró que la deserción del sector alcanza al menos 60% del personal

CARACAS.- El Colegio de Enfermeras del estado Zulia aseguró que la situación salarial provocó la deserción de al menos 60% del personal de enfermería en los centros sanitarios.

La presidenta del gremio en la región, Hania Salazar, aseguró que esta situación mantiene en alerta al sector sanitario, ya que el déficit de personal afecta directamente la atención oportuna de los pacientes.

“Actualmente, nosotros contamos con uno o dos profesionales, para 30-40 pacientes. Dentro de los estándares internacionales son un profesional para seis pacientes», aseguró Salazar.

Destacó que muchos trabajadores de la enfermería se han visto obligados a migrar hacia otras áreas laborales, incluso fuera del país, ante la imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas con sus ingresos actuales.

“Esto es importante que el Estado sepa, que no es un gasto, es una inversión, porque cuando nuestros profesionales tengan un salario digno, que puedan cubrir las necesidades de su familia van a tener el 100%, llenos los hospitales con los estándares que están establecidos.

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