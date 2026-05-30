Papa resalta reto urgente de relación entre «salud mental y tecnologías digitales»

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV señaló que uno de los retos más urgentes y decisivos de nuestro tiempo es «la relación entre educación, salud mental y tecnologías digitales», al recibir este sábado en el Vaticano a los asistentes al seminario sobre este tema organizado entre la Organización de Estados Iberoamericanos, y a la Pontificia Comisión para América Latina y el dicasterio de la Cultura.



En su discurso, el papa destacó que «muchos jóvenes poseen instrumentos tecnológicos cada vez más sofisticados, pero les cuesta encontrar un sentido por el que vivir, esperar, amar e incluso sufrir».



E invitó a dar respuesta a las preguntas que surgen «detrás de tantas dificultades, soledades y fragilidades psicológicas (…)¿Tiene mi vida algún sentido? ¿Existe una esperanza fiable para el futuro?».



También lamentó que «muchos jóvenes viven hoy bajo el yugo de las expectativas y el rendimiento, inmersos en una competitividad exasperada que genera ansiedad, miedo de no estar a la altura y desorientación».



Instó también a abordar el tema de la salud mental no únicamente como una cuestión clínica o técnica sino también trabajar para «cultivar la vida interior».



«De hecho, no basta con conectar a los jóvenes a las redes digitales, si luego permanecen desconectados de sí mismos, de los demás y de su propia interioridad. Cultivar la vida interior significa ayudar a las nuevas generaciones a redescubrir el silencio, la reflexión, la capacidad de hacerse preguntas, la profundidad de las relaciones y la apertura a la trascendencia», explicó.



Añadió que «la tecnología nos conecta, pero la educación nos forma» y «educar significa acompañar a los jóvenes a descubrir no sólo cómo vivir, sino también porqué vivir».

EFE

