Hegseth: Trump es paciente en la búsqueda de un gran acuerdo con Irán

SINGAPUR.- El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, subrayó este sábado que el presidente estadounidense, Donald Trump, «es paciente en la búsqueda de un gran acuerdo con Irán», después de que el dirigente mantuviera en la Casa Blanca una reunión con su equipo de seguridad para tomar una «decisión final» sobre la guerra que concluyó sin acuerdo, según The New York Times.



«Tuve la oportunidad de hablar con el presidente Trump esta mañana, y quiso que reiterara lo paciente que es», dijo Hegseth durante su intervención en el Diálogo Shangri-La de Singapur, el foro de Seguridad anual más importante de Asia.



«Cualquier acuerdo va a ser un gran acuerdo, y él es paciente en su búsqueda», añadió el jefe del Pentágono, quien reiteró que EE.UU. está en un «buen lugar» y que tiene munición para continuar el conflicto.



«Tenemos reservas (de armas) más que suficiente», aseguró Hegseth.



Las palabras de Hegseth fueron precedidas por una reunión en la sala de crisis de la Casa Blanca que duró cerca de dos horas, pero el presidente no llegó a ninguna decisión sobre un acuerdo que ponga fin a la guerra, explicó a The New York Times un alto cargo de la Administración que habló bajo condición de anonimato.



El Gobierno estadounidense cree estar cerca de un trato, pero aún quedan ciertos asuntos por debatir, entre ellos el desbloqueo de fondos iraníes, agrega el periódico.



En Singapur, durante el turno de preguntas al ser preguntado sobre la suspensión temporal de un gran acuerdo de venta de armas a Taiwán, en el contexto del conflicto en Oriente Medio, Hegseth aseguró que es una decisión en manos de Trump.



«Cualquier decisión sobre la futura venta de armas a Taiwán es del presidente, depende de él, y, tras haber estado en las reuniones en Pekín, puedo decir que no habido ningún cambio en el estatus», dijo Hegseth.



El jefe del Pentágono se refirió con estas declaraciones al reciente viaje de Trump a China, en el que él participó, y las dudas sobre la postura de EE.UU. hacia Taiwán surgidas después de que el líder republicano dijera que la venta de armas a la isla autogobernada que Pekín considera parte de su territorio es una «baza negociadora» con China.



El secretario de Guerra remarcó que la relación con el gigante asiático es la «mejor en muchos años» y enfatizó en la importancia de mantener abiertas las líneas de comunicación militar para «coordinarnos en caso de conflicto y reducir el riesgo de errores de cálculo».



«Hace apenas dos semanas, el presidente Trump y el presidente Xi (Jinping) mantuvieron conversaciones directas en Pekín que reforzaron este principio fundamental. Fui testigo de sus horas de diálogo, conversaciones verdaderamente históricas. Acordaron que Estados Unidos y China deben construir una relación constructiva de estabilidad estratégica basada en la equidad», apuntó Hegseth.

EFE

