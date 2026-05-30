Petro llama a votar en las elecciones y asegura que definirán «el futuro real de Colombia»

BOGOTÁ.- A dos días de las elecciones presidenciales en Colombia, el presidente Gustavo Petro hizo este viernes un llamado a la ciudadanía a acudir masivamente a las urnas el domingo y aseguró que en esos comicios se decidirá «el futuro real de Colombia».



«Lo que sí quiero es que ese voto, en primer lugar, sea de todos y de todas, que no se quede nadie por ahí en la esquina porque en estas elecciones se decide el futuro real de Colombia», afirmó Petro durante un acto público en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico.



Petro defendió además su gestión y aseguró que su Gobierno deja avances en indicadores sociales como la pobreza, el empleo y la seguridad alimentaria.



«Aquí entrego el poder. No me gusta el poder, se lo entrego al pueblo, a nadie más. El pueblo decidirá el domingo», afirmó el mandatario, quien dejará la Presidencia el próximo 7 de agosto tras cuatro años del primer Gobierno progresista del país.



En la primera vuelta electoral parten como favoritos el izquierdista Iván Cepeda, candidato del oficialista Pacto Histórico; el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y la uribista Paloma Valencia, del Centro Democrático.



Si ninguno obtiene la mitad más uno de los votos, los dos más votados se enfrentarán en una segunda vuelta prevista para el 21 de junio.



Las declaraciones de Petro se producen dos días después de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abriera una investigación preliminar contra el mandatario por presunta intervención en política, tras varias declaraciones y publicaciones en redes sociales relacionadas con el proceso electoral.



Durante su intervención en Barranquilla, Petro hizo una referencia indirecta a esa investigación al aludir a los candidatos de derecha que utilizan animales como símbolos de campaña.



Petro agregó que los colombianos deben evitar que «animales» lleguen al poder porque, según dijo, «traer bestias extranjeras acaba la naturaleza y la humanidad», en aparente referencia a De la Espriella, que se autodenomina «el tigre», o la uribista Paloma Valencia.

EFE

