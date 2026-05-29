Autoridades de la UCLA en Lara mantienen matrícula estudiantil pese al bajo presupuesto

CARACAS.- Autoridades de los decanatos de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado aseguran que mantienen su matrícula estudiantil pese a contar con recursos financieros limitados.

«Evidentemente con todas las fallas que tenemos, la calidad académica no ha bajado, siempre ha estado a la altura de cualquier universidad reconocida», expresó el decano de Agronomía de la UCLA, Francisco Carrasco.

Por su parte, el decano de Ciencias Veterinarias, William Zambrano, afirmó que «la matrícula no ha sido problema, porque ha ido creciendo», y actualmente poseen 600 estudiantes.

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